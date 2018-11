Internet Nächster Schritt zum Breitbandausbau in Wain

Wain / MANUELA RAPP

Der Landkreis Biberach hat nach Angaben von Bürgermeister Stephan Mantz im Gemeinderat den Netzbetrieb des künftigen „Backbone-Netzes“ ausgeschrieben: Dies betrifft sowohl ein FTTC- als auch ein FTTB-Netz. FTTC bedeutet, dass das Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle bis zum nächstgelegenen Kabelverzweiger geführt wird. In Wain existiert so ein Netz, das noch bis Juli 2022 von der Telekom betrieben wird. „Damit besteht kurzfristig keine Notwendigkeit für einen Netzbetreiber“, sagte Mantz. Will die Kommune nach Vertragsende des FTTC-Netzes den Betreiber wechseln, müsste sie der Telekom deren fünf Multifunktionsgehäuse abkaufen oder eigene errichten. Investitionskosten: 150 000 Euro.

Nächster Schritt

„Da müssten wir zahlen für das, was wir ja schon haben“, erläuterte der Schultes. „Den ersten Schritt haben wir schon erreicht, der Landkreis holt erst einmal auf.“ Für Wain wäre daher das FTTB-Netz der nächste Schritt. Hierbei wird die Glasfaser bis ins Gebäude verlegt. Bei der Sanierung der Hörenhauser Straße und der Schulstraße sowie im Neubaugebiet Brühl II wäre es laut Verwaltung beim Tiefbau sinnvoll, ein FTTB-Netz aufzubauen. Der Haken dabei: Der Anschluss kann mittelfristig nicht genutzt werden. Die Bereiche dürfen nämlich nur dann vom Gewinner der landkreisweiten Ausschreibung versorgt werden, wenn die „Aufgriffsschwelle“ unter 30 Mbit/s liegt. Im Folgeschluss heißt das, dass die Gemeinde das FTTB-Netz erst betreiben kann, wenn die Schwelle über 50Mbit/s angehoben wird.

Da die drei Gebiete sehr nah an den Kästen der Telekom liegen, dürfte die Versorgung über 30Mbit/s vorherrschen. Für die Hauseigentümer gebe es aber auch Vorteile: Die Verlegung von Glasfaser im Zuge der Tiefbauarbeiten ins Gebäude wäre kostengünstig. „Wir sollten jetzt schon unser Potenzial anmelden“, riet der Bürgermeister. Er rechnet mit einer Erlaubnis in nicht allzu ferner Zukunft. Daher will die Gemeinde in die Betreiberausschreibung des Landkreises mit aufgenommen werden.