Kommmune Nachhatigkeits-Konzept für Dornstadt

Dornstadt / ts

Eine Kommune macht ernst mit der nachhaltigen Entwicklung. Im Januar hat der Dornstadter Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für ein Konzept der nachhaltigen Kommunalentwicklung beschlossen, nun folgen die weiteren Schritte. Zum einen hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung den von Petra Schmettow von der Beratungsorganisation Finep vorgeschlagenen Weg zu einem nachhaltigen Entwicklungskonzept akzeptiert. Demnach wird es im Juni oder Juli eine öffentliche Auftaktveranstaltung geben. Dabei sollen einige „Oberthemen“ für die Gemeinde festgelegt werden. In einer dann gebildeten Steuerungsgruppe mit zehn Mitgliedern sollen Bürger ebenso beteiligt sein wie in den größeren themenbezogenen Arbeitsgruppen. Die Beraterin schlägt ferner „Nachbarschaftsgespräche“ vor, um das Thema „Nachhaltigkeit“ in der Gemeinde möglichst breit zu streuen. Innerhalb etwa eines Jahres, also bis Mai 2019, könnte das Entwicklungskonzept stehen und vom Gemeinderat verabschiedet werden. Wichtig ist Petra Schmettow zufolge, dass darin neben „dicken Brettern“ auch kurzfristig umsetzbare Vorhaben enthalten sind, „damit das Thema weiter Fahrt aufnimmt“. In den Folgejahren soll das Konzept unter weiterer Bürgerbeteiligung immer wieder fortgeschrieben werden.

Beschlüsse prüfen

Als „Leitplanke“ für die Verwaltung übernimmt die Gemeinde ferner den „Nachhaltigkeits-Check“. Dabei handelt es sich um ein seit 2015 bekanntes Prüfschema, das die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt (LfU) zur Verfügung stellt. Anhand dieses Schemas sollen die Rathausmitarbeiter und der Gemeinderat überprüfen können, wie sich Vorhaben und Beschlüsse auf nachhaltige Entwicklung auswirken. In einer Pilotphase bis Mitte Oktober wird der „Nachhaltigkeits-Check“ im Dornstadter Rathaus zunächst ausprobiert.