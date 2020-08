Wilfried Kolb aus Blaubeuren war in München und tankt auf dem Heimweg noch schnell in Ulm sein Fahrzeug auf. Klingt banal, ist es aber nicht. Denn Kolbs Auto ist eines von nur vier im Ulmer Raum, die mit Wasserstoff betankt werden. Dieser wird von einer Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewa...