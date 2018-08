Geselllschaft Nachbarschaftshilfe hofft auf Politik

Treffen mit Sozialminister Lucha

Gespräch Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und von Nachbarschaftshilfe-Vereinen wie Tatkraft in Bernstadt treffen sich am 18. September mit dem baden-württembergischen Sozialminister Manne Lucha (Grüne). In den Gesprächen wird es unter anderem um die drohenden Berufsgenossenschafts-Beiträge für Ehrenamtliche gehen. Ein weiteres Thema ist die Verordnung über die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag. Darin fordert das Land, dass jeder Nachbarschafts-Helfer mindestens 30 Stunden Unterricht absolviert haben muss. Fortbildung und Qualitätssicherung seien wichtig, sagt Tatkraft-Leiterin Sabine Megnin. Aber die 30-Stunden-Forderung sei in vielen Fällen überzogen.