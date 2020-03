Vor elf Jahren haben Irene und Karl-Heinz Haupt ihr Haus, ein Gebäude an der Hauptstraße 73 in Allmendingen, erworben. Es ist eines von vier kleinen Häusern mit zusammengebauten Giebelwänden und durchgehenden Tragbalken. Alle Ersparnisse hat das Ehepaar in den Kauf des Eigenheims gesteckt....