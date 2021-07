Das Gesundheitszentrum in Langenau ist seit 1. Juli eine Fachklinik für Innere Medizin. Die Chirurgie schloss. Dass man mit Schnittwunden und Knochenbrüchen unter der Woche von 8 bis 16 Uhr noch im Alb-Donau-Klinikum behandelt werden kann, berichteten wir. Auch an der Phlebologischen Klinik, an de...