Nach dem Einsturz eines Giebels in Moosbeuren war ein Statiker vor Ort. Sein Urteil fällt eindeutig aus. Das beschädigte Gebäude in der Biberacher Straße ist einsturzgefährdet. Zu diesem eindeutigen Schluss sei ein durch das Landratsamt im Alb-Donau-Kreis beauftragter Statiker bei einem Ortstermin am Montag gekommen, teilte Pressesprecher Bernd Weltin am Dienstag mit. Wie berichtet war eine Gieb...