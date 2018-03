Tierrettung Nach Nächten im Dachsbau: Willi ist wieder da

Blaustein-Wippingen / Michael Janjanin

Viele haben mitgeholfen, einen Jagdterrier zu retten: Er war in einem Dachsbau im Wald bei Wippingen verschwunden gewesen.

Willi ist wieder quietschfidel, ein glücklicher Hund, der abends noch ein wenig platt war, aber ein großes Abenteuer unbeschadet überstanden hat: Der zehn Jahre alte Deutsche Jagdterrier hatte einige Nächte nicht ganz freiwillig in einem Dachsbau bei Wippingen verbracht und ist in einer konzertierten Rettungsaktion befreit worden.

Die Geschichte erzählt einer der Retter, Rudolf Steger, ein 73-jähriger Jäger aus Wippingen. Wie so viele Abenteuer hatte alles ganz harmlos angefangen: bei einem Spaziergang mit Herrchen, der in der Öffentlichkeit nicht genannt werden will, am 3. März, einem Samstagnachmittag im Wippinger Gemeindewald. Der Weg verlief vorbei an einem seit Generationen bekannten Fuchs- und Dachsbau. Plötzlich nahm der Terrier eine Witterung auf und verschwand in einer Dachsröhre. „Ich kenne den Hund, der ist schon seit zehn Jahren bei seinem Besitzer, einem befreundeten Mitjäger.“ Willi folgt sonst auf Wort, ist gut erzogen. „Irgendwas hat ihn da in dem Bau unwiderstehlich angelockt.“ Auf jeden Fall half alles Rufen, Pfeifen und Locken diesmal nichts. Willi kam nicht hervor, hatte sich möglicherweise in der Röhre verkeilt oder in dem weit verzweigten System die Orientierung verloren. Alles Spekulation. Auf jeden Fall blieben in den folgenden Tagen alle Versuche der Familie, der Freunde und Bekannten abends, nachts und morgens erfolglos, den Willi aus dem Bau zu locken.

Fünf Tage später, am vergangenen Donnerstagnachmittag, schaute Rudolf Steger, der von dem befreundeten Jäger und Hundebesitzer ebenfalls von der Geschichte gehört hatte, selbst am Dachsbau vorbei und hörte aus der Tiefe ein leises Fiepen und Klagen. „Wie’s manchmal so geht, wollte ich eigentlich etwas ganz anderes machen“, erzählt Steger. Aber irgendwie hatte es ihn doch zum Dachsbau gezogen. Auch ein Spaziergänger bestätigte, dass er ein Fiepen aus dem Dachsbau gehört habe. So waren schnell die Familie und die Wippinger Jägerschaft alarmiert und an Ort und Stelle. Aber: Mit Pickel, Schaufel und Spaten war unter dem alten Fichtenbestand und dem steinigen Boden nichts zu machen. „Der Dachsbau ist mit 50 mal 50 Metern Ausdehnung ja mal richtig groß“, erzählt Steger.

Bagger zu Hilfe geholt

Da erinnerte sich der Jäger daran, dass er in der Nähe bei einem jungen Unternehmer einen Bagger hat stehen sehen. Also nichts wie hin. „Dieser war dann auch gleich Feuer und Flamme“, um mit schwererem Gerät die verschiedenen Eingänge zu öffnen. Vorsichtig drang die Baggerschaufel auf einer Länge von zehn Metern immer tiefer vor. Als sich in 1,50 m Tiefe eine seitliche Abzweigung auftat, wurde der Motor des Baggers abgestellt und die nachgerutschte Erde vorsichtig mit der Schaufel beseitigt, erzählt Steger weiter von der Rettungsaktion. „Und plötzlich erschienen aus der Öffnung eine Hundeschnauze und zwei glänzende Augen.“ Schnell war der Willi geborgen: mit viel Lehm im Fell, aber unverletzt. „Und glücklich konnte Herrchen seinen Terrier in die Arme schließen.“ Diesen Sonntag hat Rudolf Steger mal wieder Besuch gehabt von Willi samt Herrchen – beide glücklich und wohlauf. Nur Willi sei abends dann doch immer müde von seinen Nächten im Dachsbau im Wippinger Gemeindewald.