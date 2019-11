Bis er nicht mehr gefährlich oder nicht mehr krank ist, bleibt der 31-Jährige in der Psychiatrie. Die Große Strafkammer des Landgerichts Ulm hat den Mann, der 2006 als 17-Jähriger einen Mitschüler an der Urspringschule in Schelklingen erstochen hat, am Freitag wegen Sachbeschädigung und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Gutachter stellt paranoide Psychose fest

In der weitgehend nichtöffentlich geführten Verhandlung hatte ein Gutachter festgestellt, dass der gebürtige Ulmer unter einer paranoiden Psychose mit schizophrenen Anteilen leidet, dazu kommt eine Persönlichkeitsstörung mit dissozialen, schizoiden und narzisstischen Zügen. Die zehnjährige Jugendstrafe für den Mord, den er 2006 begangen hat, hat der Angeklagte vollständig verbüßt. Im Februar 2019 drohte er dann einem Zeugen des damaligen Mordprozesses mit dem Tode.

Todes-Drohung an der Heckscheibe

Als der Angeklagte einen Zettel an die Heckscheibe eines Autos klemmte, das vor der Wohnung eines früheren Freundes in der Ulmer Oststadt stand und dessen Initialen im Kennzeichen hatte, seien „Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit“ vorhanden gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Michael Klausner in der Urteilsbegründung. Auf dem Zettel stand: „Ich komm’ noch und bring dich um. Und deine Mutter, wenn sie zu Hause ist, auch.“ Ein Schriftgutachten und das Motiv wiesen darauf hin, dass der Angeklagte das geschrieben habe, Indizien sprächen auch dafür, dass er tags darauf die Heckscheibe des Autos – das einem Onkel des früheren Freundes gehörte – einschlug, um der Drohung Nachdruck zu verleihen. Die elfmonatige Freiheitsstrafe für diese Taten, die mit dem Psychiatrie-Aufenthalt verrechnet wird, geht über die Forderung von Staatsanwältin Heike Lang hinaus: Sie hatte auf sechs Monate plädiert und in weiteren Anklagepunkten auf Schuldunfähigkeit.

Messer beim Angeklagten gefunden

Das sahen auch die Richter der Großen Strafkammer so. An einem Tag Mitte Januar hat der Angeklagte laut Klausner „krankheitsbedingt die Realität verkannt“ und im „Wahn, dass alle gegen den Angeklagten seien“ kurz nacheinander mehrere Menschen angegriffen: Er warf den Rektor einer Schule zu Boden, schlug einen Radfahrer und einem Fußgänger, die ihm zufällig begegneten und ging auf den Leiter eines Sportstudios los, in dem er ein Box-Probetraining absolvieren wollte. Bei zwei weiteren Vorfällen – einmal im Bus der Linie 4 und einmal in der geschlossenen Abteilung der Uniklinik Ulm – wurden beim Angeklagten Messer gefunden.

Taten im „akut paranoiden Zustand“ begangen

Vor den Taten, die er im „akut paranoiden Zustand“ begangen hatte, habe der Angeklagte eigenmächtig entschieden, Medikamente gegen seine seit 2012 bestehende Krankheit nicht mehr oder reduziert einzunehmen, sagte Klausner und fasste zusammen:„Immer, wenn die Medikamente aus- oder abgesetzt werden, spitzt sich die Situation zu.“

Weil er Unbekannte attackierte und „immer wieder Messer“ im Spiel waren, geht das Gericht davon aus, dass der 31-Jährige für die Allgemeinheit gefährlich ist und „Opfer der zu erwartenden Taten erheblich geschädigt“ werden könnten. Damit sind laut Klausner „sämtliche Voraussetzungen gegeben“, um die Unterbringung des 31-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen (siehe Infokasten). Eine günstige Sozialprognose sah das Gericht nicht.

Der 31-Jährige, der bereits seit Februar in der Psychiatrie untergebracht ist, kann gegen das Urteil innerhalb einer Woche Revision einlegen. Sein Anwalt hatte auf Schuldfähigkeit plädiert und darauf, dass die Freiheitsstrafe durch den Psychiatrie-Aufenthalt abgegolten sei.