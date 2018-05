Unterhaltung Musikfest in Suppingen

Suppingen / mp

Das traditionelle Bierzeltfest des Musikvereins Suppingen wird am Vatertag um 11 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen und dem Musikverein Ebersbach-Musbach eröffnet. Am Nachmittag übernehmen die Musikfreunde des Musikverein Feldstetten. Nach ausreichend Blasmusik zum Mitklatschen eröffnet um 20 Uhr die Bar.

Der Freitag wird für Umbaumaßnahmen genutzt, weil die Neon-Party am Samstagabend ein voller Erfolg werden soll. Erstmalig heizt DJ Philhouse ab 20.30 Uhr im Zelt ein und will mit seinem Programm für ausgelassene Partystimmung sorgen. Unter dem Motto „Neon Night – Come and get a glow“ erwartet die Besucher ein Zelt, das in Neon-Farben erstrahlt. An diesem Abend sind Shuttlebusse im Einsatz.

Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Festzelt-Gottesdienst statt und im Anschluss erwartet die Gäste ein köstliches Mittagessen. Danach zeigen verschiedene Jugendkapellen aus der Region über den Nachmittag hinweg ihr Können. Außerdem findet der „Schdäpfeleslauf“ statt. Paare drehen dabei Runden und müssen regelmäßig ein Treppchen besteigen. Hier erhalten sie einen Blumenstrauß vom Paar davor. Wer beim Klingeln des Weckers auf dem Treppchen steht, gewinnt einen Preis.