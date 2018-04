Musik The-Voice-Teilnehmer lebt in Asselfingen

Langenau / Diana Prutzer

Ein Bauernhof in Asselfingen ist sein Zuhause: Der Musiker Philip Bölter will weder in die Musikindustrie noch in eine Großstadt.

Auch wenn er schon über 1000 Konzerte gegeben hat, ist Philip Bölter aufgeregt, wenn er am Samstag in Langenau mit den Liffey Looms spielen wird. „Ich bin gespannt wie es hier ankommt, es ist schließlich das erste eigene Konzert in der neuen Heimat.“ Seit zweieinhalb Jahren wohnt der Sänger und Songwriter nämlich in Asselfingen.

Die Liebe zur Musik begann schon deutlich früher. Nachdem der gebürtige Lausitzer als Kind die Kassettensammlung seines Vaters entdeckt hatte, fand er so großen Gefallen an den Riffs von Led Zeppelin und Deep Purple, dass er selbst anfing, Gitarre zu spielen. Nach kurzer Zeit gab der damals Zwölfjährige erste Konzerte und mit 16 stand für ihn fest: Er möchte Musiker werden. „Es war nicht daran zu denken, einen anderen Weg einzuschlagen“, erinnert sich Bölter. Und so zog es den Gitarristen 2006 zum Studieren an die Mannheimer Popakademie.

Nach der Theorie folgte das Musikmachen in Eigenregie. Acht Alben hat er seither aufgenommen und entschied sich, seinen Weg ohne Plattenfirma zu gehen und auch seine Teilnahme bei der Musikshow The Voice of Germany sei für ihn nur ein Exkurs gewesen. „Ich habe mich bewusst gegen die Musikindustrie entschieden“, erklärt Bölter, „viel Publikum ist kein Garant für viel Spaß.“

Die Nische, in der er seit einigen Jahren unterwegs ist, sei ein sicherer Weg. Fernab von der Massenhysterie gebe er gemütliche Konzerte. Auch ins Radio drängt es ihn nicht, denn er möchte Folk-, Blues- und Rockmusik machen, die „handgemacht und lebendig“ ist. Mit großer Improvisationsfreude spielt der 30-Jährige dann auf seiner amerikanischen Western-Gitarre, die einen scheppernden, bluesigen Klang hat. Konzerte plant und organisiert er selbst. „Es gibt nichts Schlimmeres für einen Musiker, der kreativ sein will, irgendwo als Dienstleister zu spielen“, sagt Bölter.

Seine Lieder schlagen oft ernstere Töne ein. Sie sind aus dem Leben gegriffen, kritisch gegenüber dem „Medienwirrwarr“, handeln von Nachhaltigkeit und Natur und sind trotzdem „phasenweise arg verträumt“ und tanzbar.

Bei allem was er tut, ist dem Gitarrist Bodenständigkeit wichtig. Und so wohnt er mit Ehefrau und Kind im beschaulichen Asselfingen, wo er gut aufgenommen worden sei. Gerade jetzt erlebe er die spannendste Zeit seines Lebens mit der Gründung einer eigenen Familie und dem Umzug auf einen Bauernhof. „In Großstädten zu leben, habe ich ausprobiert, aber das war over the top“, sagt der Familienvater und ist froh, einen eigenen Garten zu haben und am Haus werkeln zu können. „Es ist eine Baustelle abseits der Musik und eine Möglichkeit selbstbestimmt zu gestalten“, erzählt er. Bei dieser Arbeit könne er viel lernen, auch über sich selbst, und möchte auch dort so autark werden wie in der Musik.