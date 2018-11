Konzert Musikalischer Trost und Dankbarkeit

Patricia Jeanette Moser

Gleich zwei Chöre gestalteten den Buß- und Bettag in der evangelischen Friedenskirche in Am­stetten mit einem Gottesdienst und einem Konzert sehr festlich. Der Männerchor des Gesangvereins Amstetten und der Gemischte Chor Suppingen werden beide von Christian Vogt geleitet. Eine gesangliche „Fusion“ im Januar 2018 gefiel sowohl den Sängern als auch dem Publikum. Aus diesem Grund gestalteten die beiden Chöre das Konzert in der Friedenskirche in Amstetten gemeinsam.

Der Jahreszeit entsprechend gab es Trauermusik und getragene Melodien. In der Zeit zwischen Volkstrauertag und Totensonntag, in die sich der Buß- und Bettag eingliedert, sollte musikalischer Trost und auch Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht werden. Wohl gewählte Stücke wie „Wohin soll ich mich wenden“ von Franz Schubert und „Tebje pajom“ von Dimitri Bortniansky, in russischer Sprache gesungen, und „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy eröffneten den Abend.

Theaterpädagoge und Schauspieler Manfred Tächl aus Göppingen flocht die Geschichte vom „Selbstsüchtigen Riesen“ von Oscar Wilde in das musikalische Geschehen ein. Oscar Wildes Märchen und die gewählten Lieder sprachen ein offenes Plädoyer aus für die Hoffnung, die Dankbarkeit und die Liebe.

Beide Chöre drückten diese Gefühle eindrucksvoll gesanglich aus. Jeder Chor präsentierte sich mit einem eigenen Repertoire. Der Männerchor des Gesangvereins Amstetten interpretierte ein gefühlvolles „Kyrie“ von Alwin M. Schronen, gefolgt von „Der Pilger“ von Johannes Christian

Beurle. Beide Chöre tauchten hinab in die Tiefen ihrer Gefühle und berührten ihr Publikum sichtlich.

Chorleiter Christian Vogt führte die Chöre mit großem Engagement und Freude. Er entlockte dem Gemischten Chor aus Suppingen engelsgleiche Klänge beim „Ave Glöcklein“ von Dimitrii Bortniyanski. Der Männerchor aus Amstetten folgte mit dem „Abendfrieden“ von Rudolf Desch. Die kraftvolle Stimme des Chorleiters Christian Vogt ertönte beim „Jesu Dulcis Memoria“ von Otto Olsson und weckte die „Lust auf mehr“ davon. Das gesungene „Vaterunser“ vereinte am Ende der besinnlichen Konzertstunde beide Chöre in schönster Weise. Während jeder Chor zuvor für sich auftrat, füllte sich bei der Zugabe am Ende des Abends der Altarraum mit beiden Ensembles. Begleitet an der Orgel von Cornelia Schmid-Fink fand der Abend ein resümierendes musikalisches Ende. Die Konzertbesucher sparten nicht am Applaus.

Weitere Gelegenheit, den Männerchor des Gesangvereins Amstetten zu hören, gibt es in der kommenden Adventszeit: Am 2. Dezember gibt es ein Singen in der Laurentiuskirche in Bad Ditzenbach und am 9. Dezember eine Weihnachtsfeier in der Aurainhalle in Amstetten.