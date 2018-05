Konzert Musikalische Sommernachtsträume

Laupheim/Dietenheim / bele

„Dieser Abend bietet für jeden etwas“, sind Pasqual Thonemann und Anna Hamberger überzeugt. Die beiden Hauptorganisatoren des 43. Laupheimer Summernight-Festivals versprechen auf dem Festival-Gelände im idyllischen Schlosshof für Samstag, 23. Juni, den letzten Konzertabend des Festvials, eine quirrlige Mischung aus Punk, Funk, Soul, Pop und Hip Hop. Die Rolle des Einheizers übernimmt „Kaffkönig“, ein Duo aus Heidelberg. In ihren Punk-Hymnen verarbeiten die beiden alles, was Menschen Mitte zwanzig bewegt. Mit groovigem Party-Sound bewegt die zweite Band des Abends, „Phunkguerilla“ mit ihrem Bandleader Cosmo Klein die Massen. Der ist bekannt als Top-Ten-Songschreiber. In seinem aktuellen Projekt kann der versierte Musikdozent seiner musikalischen Kreativität freien Lauf lassen. Soul, Funk und Pop stehen im Fokus. Es grooven fünf sattelfeste Profimusiker mit einem Multiinstrumentalisten. Weiblicher Rap? Akua Naru ist der beste Beweis. Die US-Amerikanerin mit Wahlheimat Köln mischt Jazz und Soul mit afrikanischen Einflüssen. Ihr Onkel war es, der die damals Achtjährige ermutigte, selbstverfasste Gedichte rhythmisch zu rezitieren. Heute wird Kaua Nar als „First Lady of Global Hip Hop“ gerühmt. Wer dann noch nicht genug hat, ist bei der Aftershow-Party mit dem Ulmer DJ T-Rex richtig.

Die Veranstalter haben dem Illertal Bote zwei Einzelkarten zur Verfügung gestellt. Sie werden heute verlost. Das Telefon (07347) 9617-13 ist in der Zeit von 12.15 bis 12.30 frei geschaltet. Es entscheidet das Los. Viel Glück!

Info Karten und weitere Informationen unter www.summernihgt-festival.de