Kultur Musikalische Leckerbissen

Sabine Graser-Kühnle

Mit ausgesuchten Musikern und einer spannenden Vielfalt in acht Konzerten begeht die Laichinger „Stunde der Kammermusik“ ihre Festwoche zum 25. Geburtstag der Konzertreihe: Vom 15. bis 24. März folgt ein musikalischer Leckerbissen nach dem anderen.

Die Jubelwoche startet am Freitag, 15. März, um 20 Uhr mit Inese Klotina. Die lettische Pianistin ist dem Laichinger Kammermusikpublikum bereits bekannt als einfühlsame Pianistin mit wildem musikalischem Temperament, die ihren Instrumenten einen singenden Klang und breitgefächerte Dynamik entlockt. Sie wird den Festreigen auf dem zweiten „Geburtstagskind“ in diesem Jubeljahr, dem vor 25 Jahren beschafften Steinway-Flügel im Alten Rathaus mit Bach, Beethoven und Schubert beginnen.

Die „Stuttgarter Saloniker“ um Patrick Siben sind bekannt für ihre vielseitige Orchestermusik von leichter Klassik, Musik der Goldenen Zwanziger bis hin zu Early Jazz und Big-Band-Groove. Die heitere Moderation von Patrick Siben setzt dem Konzert immer wieder das I-Tüpfelchen auf. Der Festabend mit den Salonikern am 16. März in der Daniel-Schwenkmezger-Halle beginnt um 19 Uhr.

Zwei Konzerte an einem Tag

Am Sonntag, 17. März, bietet Volker Hausen, Gründer und Organisator der Kammermusikreihe, gleich zwei Konzerte, die unterschiedlicher nicht sein können: Zur Matinee um 11 Uhr im Alten Rathaus spielen Lehrer und fortgeschrittene Schüler der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen auf. Um 19 Uhr geht die Kammermusik nach Westerheim in die St. Stephanuskirche. Dort wird Hans-Martin Braunwarth die frisch renovierte Schäferorgel spielen. Der Kantor an der Heilbronner Christuskirche und Orgelsachverständige der Evangelischen Landeskirche wird die 700 Pfeifen der 1828 erbauten Schäferorgel in allen Facetten zum Klingen bringen. Flötistin Tatjana Bräkow und Ruth Unterkofler mit ihrer Oboe werden diesen Konzertabend mitgestalten. Zu hören sind Orgelwerke und Sonaten von Johann Christian Heinrich Rinck, Johann Georg Frech, Felix Mendelssohn Bartholdy und Georg Philipp Telemann.

Eine Darbietung in Musik und Wort steht am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr im Alten Rathaus an. Stefanie Steffen, einst Schülerin in Laichingen und mittlerweile erfolgreiche Schauspielerin, wird aus Briefen und Erinnerungen von acht Komponisten lesen. Ausgesuchte Werke dieser Tonkünstler bieten die Schwestern Dascha Klimas (Piano) und Sascha Klimas (Violine) dar. Die „Wunderkinder“ konzertierten schon vor zwei Jahren in der Kammermusik-Reihe in Laichingen vor staunendem Publikum.

Gesang bestimmt das Konzert am Freitag, 22. März, 20 Uhr, ebenfalls im Alten Rathaus. Maria Gerter (Sopran) und Felicitas Brunke (Mezzosopran) singen Lieder deutscher und russischer Komponisten sowie Arien aus Oper und Operette. Das Konzert endet mit beliebten Chansons und Schlagern der Goldenen Zwanziger Jahre. Die japanische Pianistin Satoko Kato, gefeierte Liedgestalterin, wird das Duo am Flügel begleiten.

Jazz-Formation „Allotria“

Ein weiterer Höhepunkt der Festwoche ist der Jazzabend mit der Münchner Formation „Allotria“ in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums am Samstag, 23. März, 20 Uhr. Der jährliche Jazzabend ist stets ein Höhepunkt im Kammermusikprogramm und wird es auch in der Festwoche werden. Die Band deckt viele Jazzstile ab und will ein vielseitiges Programm bieten.

Mit der Pianistin Ines Klotina und dem Ulmer Orchester „Collegium Musicum“ endet die Festwoche am Sonntag, 24. März. In der katholischen Kirche Maria Königin (Beginn: 17 Uhr) spielt das 30-köpfige Ensemble unter der Leitung von Thomas J. Mandl. Das Orchester mit Ines Klotina wird die Sinfonia in h-moll Wq 182 Nr. 5 von Philipp Emmanuel Bach, Mozarts Klavierkonzert in d-Moll KV 466 sowie die Beethoven-Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60 aufführen. Noch einmal erklingt der Steinway-Flügel, der extra dafür zur Kirche gebracht werden wird.