„Für mich war es an der Zeit, einen anderen Bereich der kirchlichen Arbeit kennenzulernen“, sagt Sonja Neumann. Nach 17 Jahren als Pastoralreferentin verlässt sie Munderkingen. „Hoffen heißt, an das Abenteuer der Liebe glauben, Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun und sich ganz Gott überlassen.“ Diese Worte des lateinischen Kirchenlehrers und Philosophen Augustinus Aurelius, auf ein Blatt Papier gedruckt, kleben an der Türe des Büros von Pa...