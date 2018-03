Straßenränder Mulchen statt Mähen

Alb-Donau-Kreis / Pia Reiser

Die Straßenränder im Kreis werden weiter gemulcht. Kosten und Sicherheitsbedenken sprechen gegen ein schonenderes Vorgehen.

Die Masse der Insekten ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, mit möglicherweise schlimmen Folgen für Tierwelt und Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund diskutierten die Kreisräte im Ausschuss für Umwelt und Technik kürzlich, ob die Straßenmeistereien in der Region die Grünstreifen entlang der Kreisstraßen insektenfreundlicher bewirtschaften können – und kamen einstimmig zu dem Schluss: Fast alles bleibt so wie bisher. Die Straßenränder werden weiterhin mindestens zweimal im Jahr gemulcht. Denn andere Lösungen, die schonender für Insekten wären, sind für Straßenarbeiter riskant und würden den Alb-Donau-Kreis viel Geld kosten (siehe Info).

Insekten werden zerkleinert

Anlass der Debatte war ein Antrag der Grünen-Fraktion, die forderte, die Grünflächen entlang der Straßen nicht mehr zu mulchen, sondern per Hand zu mähen und die Mahd erst nach einigen Tagen zu entfernen, wenn sich die Insekten daraus zurückgezogen haben. Denn beim bislang praktizierten Mulchen, bei dem das Grüngut klein geschreddert und liegen gelassen wird, werden auch die Insekten mit zerkleinert.

Klaus Schnitzer, Straßenmeister in Ehingen, erklärte dem Ausschuss, wie sich der vorgelegte Plan auf die Sicherheit der Straßenarbeiter auswirken würde. Denn normalerweise sitzen diese in einem geschlossenen Mähfahrzeug, sind so während der Arbeit geschützt. „Beim Mähen per Hand arbeiten sie direkt neben der Fahrbahn, während die Autos vorbeirasen“, sagte Schnitzer.

Außerdem bedeute es einen „massiven Eingriff in die Verkehrssicherheit“, sollte erst Ende Juni mit dem Mähen begonnen werden, wie die Grünen ebenfalls gefordert hatten. So seien wegen des hohen Grases etwa keine Leitpfosten mehr zu sehen, weshalb für Verkehrsteilnehmer eine Übersicht in den Kurven fehle.

„In puncto Sicherheit haben wir keinen Spielraum“, betonte Landrat Heiner Scheffold. Dem stimmte auch Friedrich Bohnacker von den Grünen zu: „Wir können nicht die Natur vor den Menschen stellen, das ist klar.“ Doch er hakte nach, ob es nicht möglich wäre, das gemulchte Material abzusaugen.

Der Frage schloss sich Klara Dorner von der SPD an – vor dem Hintergrund, dass Mulch als Dünger wirkt und so mehr dickes Gras wächst als blühende Blumen. „Ein Magerrasen wäre wichtig für die Insekten“, betonte Dorner. Technisch möglich wäre das Absaugen, erklärte Schnitzer. Doch die Entsorgung ist das Problem, denn das gemulchte Material gilt als Sondermüll. Pro Mähvorgang müsste der Alb-Donau-Kreis für die Entsorgung 29.000 Euro bezahlen.

„Wir stellen fest, dass an der bestehenden Straßenrandbewirtschaftung nichts geändert werden kann“, fasste der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag, Jens Kaiser, gegen Ende der Sitzung zusammen. „Nicht viel“, sagte auch Friedrich Bohnacker etwas resigniert. Doch andere Grünflächen des Kreises sollen ökologischer bewirtschaftet werden, unter anderem etwa an der Valckenburgschule Ulm oder der Schmiechtalschule in Ehingen. Hier wird nicht mehr gemulcht, sondern gemäht und die Mahd später eingesammelt, das beschloss der Ausschuss.

Außerdem wird auf Anfrage von Klara Dorner (SPD) geprüft, einige der Flächen in Blühwiesen umzuwandeln. Damit zumindest auf diesen Flecken mehr Insekten Lebensraum finden können.