Umweltsünder haben keine Skrupel. Immer öfter wird Abfall und Sperrmüll einfach in den Wald geschmissen oder an Straßenrändern abgestellt. So geschehen auch jetzt wieder an der vielbefahrenen Landstraße 1268, dem Autobahnzubringer zur Autobahn A 7, an einem Waldparkplatz zwischen Hörenhausen...