Entsorgung Müllgebühren bleiben unverändert

Blaustein / mäh

„Wir ändern nichts an den Müllgebühren“, sagte Martin Grupp von der Finanzverwaltung der Stadt Blaustein. Damit bleibt die Grundgebühr je nach Anzahl der Personen in einem Haushalt zwischen 69,62 und 86,30 Euro stabil. Für die Abfuhr werden wie gehabt 25 Cent pro Kilo Restmüll fällig. Grupp wies darauf hin, dass im Abfallgebühren-Haushalt der Stadt inzwischen aus den vergangenen Jahren eine Unterdeckung von knapp 194 000 Euro aufgelaufen ist. Dieses Minus muss die Stadt innerhalb von fünf Jahren abbauen. Stadtrat Hermann Geywitz (Grüne) schlug deshalb vor, die Gebühren jetzt „moderat“ zu erhöhen. Für Martin Grupp keine gute Option: Zum einen liege das Ergebnis für das Jahr 2018 erst im Herbst diesen Jahres vor, „dann sehen wir erst, wo wir stehen“. Zum anderen wolle die Stadt zu große Sprünge bei den Gebühren vermeiden. Der Gemeinderat stimmte für Grupps Vorschlag, die Gebühren so zu belassen.