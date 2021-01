Was für eine Bescherung: Kurz vor Weihnachten sind in ein paar Straßen in Langenau Gelbe Säcke liegen geblieben – und dies bis zur aktuellen Woche. Anwohner, zum Beispiel der Karlstraße und der Simontalgasse, machten darüber ihrem Unmut Luft: in Telefonaten oder E-Mails an die Stadtverwaltung...