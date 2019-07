Die Abfallwirtschaftsbetriebe in der Region machen mit den Raupen des Buchsbaum-Zünslers kurzen Prozess. Das Leben als Buchsbaum-Zünsler ist hart. Weil einem ständig nach der Existenz getrachtet wird. Einmal als Schädling abgestempelt, mangelt es zudem an einer Lobby, es fehlen Fürsprecher. Selbst Tierschutzorganisationen, die sich sonst für jedes Zirkus-Karnickel in die Bresche werfen, halten si...