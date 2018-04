Ordnung Laichingen: Brennpunkte im Fußweg ruhiger geworden

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Die Brennpunkte im Fußweg Mörike-/Uhlandstraße brennen offenbar – zumindest tagsüber – etwas weniger. Mittlerweile ist das „Projekt“, dem sich der Laichinger Jugendbeirat angenommen hat, angelaufen: Die Stadt hat zwei Mülleimer aufgestellt, jeweils an den Einmündungen. Bürgermeister Klaus Kaufmann betonte in der Sitzung des Jugendbeirats, er habe Wert darauf gelegt, dass es „robuste und mit Schrauben verankerte“ Mülleimer wurden, die obendrein einen mit Sand gefüllten Ascher haben, in dem Zigarettenkippen ausgedrückt werden und stecken bleiben können. Yannik Schrade, Vorsitzender des Jugendbeirats, berichtete von ersten Kontakten zu den Schülern, die sich dort regelmäßig aufhalten. „Wir haben mit ihnen darüber gesprochen, wie ihr Verhalten bei den Anwohnern ankommt.“ Bei den Schülern sei diese Information längst angekommen, so seine Beobachtung. „Die öffentliche Diskussion darüber hat hier wohl einiges zum Positiven bewirkt“, stellte Schrade fest. Auch im Gespräch mit den Anwohnern sei deutlich geworden, dass die Belästigung durch Lärm und Rauch merklich zurückgegangen ist.

Ebenso stattgefunden hat ein Gespräch im Rathaus mit den Schulleitern der drei Laichinger Schulen, zu denen man über besagten Fußweg gelangt. Sie wollen künftig darauf achten, dass keine Schüler unter 16 Jahren den Schulbereich während der Unterrichtszeiten verlassen. An die älteren Schüler könne man nur appellieren, sich rücksichtsvoll zu verhalten, denn eine Handhabe, sie am Verlassen des Schulgeländes zu verhindern, habe man in diesem Alter nicht mehr, berichtete der Bürgermeister.