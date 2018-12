Illertissen Moderne Kantate im Massenchor

Illertissen / Kurt Högerle

Das Konzert hatte der Männergesangverein (MVG) Illertissen unter der künstlerischen Leitung von Joachim Hayd organisiert, der nicht nur den Männerchor, sondern auch das „Choriosum“, den gemischten Chor, leitet. Beide Chöre brachten am Sonntag 100 Mitwirkende auf die Bühne rund um den Altar der Kollegskirche. Den Gesang unterstützten 30 Musiker, die sich eigens für dieses Konzert zusammengefunden hatten, und drei Solisten: Christine Schmidt (Sopran), Julia Haug (Alt) und Oliver Haux (Bass).

Eine „moderne pop-sinfonische Adventskantate“ war angekündigt, und sie war es in gewisser Weise auch: Ein bisschen Carl-Orff-Dramatik mit Querflöte, Fagott oder Englisch Horn, Easy-­Listening, ein paar Takte Zwölftonmusik, Anklänge an Filmmusik von Hans Zimmer bis John Williams. Die Kantate erzählt vom Warten der Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft, und von Hoffnung auf den Erlöser – erst fern und abstrakt, nach der Heimkehr aber immer stärker und konkreter. Die neunzigminütige Kantate beginnt auch mit den Worten: „Ein Warten geht durch diese Zeit.“

Die Lieder von den Lichtern der Hoffnung, was Adventskerzen ja eigentlich sind, unterbrochen von Instrumentalpassagen, verlangten sehr viel von den Sängern und Musikern, die aber vom Dirigenten Joachim Hayd sicher geleitet wurden. Besonders glänzte der Chor in den lauten, pathetischen Tutti-Passagen, während das Orchester in den rezitativen, leisen Abschnitten überzeugte, besonders Verena Maier an der Flöte. Der Zusammenklang von Chor und Orchester war sehr rund, bedenkt man, dass Sänger und Instrumentalisten tags zuvor zum ersten Mal zusammen geprobt hatten.

Mit 550 Besuchern und 130 Akteuren war die Kollegskirche völlig ausgelastet, sehr zur Freude von MGV-Vorstand Max Kanz und den Sängern der Illertisser Chöre. Sängerin Bärbel Weiß aus Regglisweiler schilderte das Erlebte so: „Natürlich waren wir nervös, besonders am Beginn. Als am Schluss stehender Beifall aufbrandete, war das ein ganz tolles Gefühl.“