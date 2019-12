Weihnachten und Eisenbahnspielen gehört für viele von Kindheitstagen an zusammen. Da ist der große Andrang in Bucks Höfle kein Wunder: Große und kleine Zuschauer bestaunten am Freitag und am Wochenende die Ausstellung der Eisenbahnfreunde Ehingen. Die präsentierten nach wochenlanger Planung e...