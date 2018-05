Nahverkehr Mobilitäts-Ideen auch für das „Hinterland“

Ringingen / Franz Glogger

Bürgerbusse und autonomes Fahren: Politiker und Bürger sprachen in Ringingen auf Einladung der SPD über den Öffentlichen Nahverkehr.

Um es vorweg zu nehmen: Am Ende des Abends fuhr kein zusätzlicher Bus übers Hochsträß – noch sonst irgendwo. Doch darum ging es auch nicht beim Bürgergespräch zum Thema „Öffentlicher Nahverkehr im Ländlichen Raum“, zu dem der Erbacher Ortsverein der SPD nach Ringingen eingeladen hatte. Sondern darum, Möglichkeiten zu finden, die den Nahverkehr verbessern können.

„Das Hinterland blutet sehr“, sagte die Vorsitzende des Erbacher Ortsvereins Maria Magdalena Ochs über das Stiefkind des ÖPNV. Wer nicht an einer Hauptachse wohne, habe Probleme, von A nach B zu kommen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir ergänzte: Ein gut funktionierender Nahverkehr sei „Lebensqualität“.

Gleichwohl hielten sich die Forderungen, den Bedarf mit regulären Linien abzudecken, in Grenzen. Da müsste man „richtig Geld in die Hand nehmen“, sagte beispielsweise der Arnegger Ortsvorsteher und Verkehrsexperte im Kreistag, Manfred Strobel. Erbachs Bürgermeister Achim Gaus belegte es am Beispiel der Stadtbuslinie Dellmensingen – Erbach. Sie erfordere einen jährlichen Zuschuss von 100 000 Euro. „Und wenn wir ehrlich sind, dann ist der Bus oft mit einer Person besetzt.“

So wurden vor allem Nischenangebote wie Bürgerbusse favorisiert, „Insellösungen“, wie es Ringingens Ortsvorsteher Georg Mack bezeichnete. Er glaube an das Ehrenamt, sagte ein Mann. Mit Bürgerbussen könne man freier auf Bedarf reagieren als mit fixen Linien. Ein Besucher gibt dem autonomen Fahren gerade auf dem Land eine Chance: Die eher leeren Straßen dort seien besser geeignet als die der überfüllten Städte.

„Schlaubussle“ bringt Leute von A nach B

Eine Sonderform entwickelt derzeit eine Gruppe um Rudi Seidel aus Pappelau, das „Schlaubussle“. Er verglich es mit den früheren Postbussen, die Personen und Waren transportierten. Das Schlaubussle soll ebenfalls die Menschen in einem eng begrenzten Gebiet wie Blaubeuren an die gewünschten Orte bringen – mit oder ohne Einkauf – oder auch nur bestellte Waren von den Geschäften nach Hause liefern. Das bedeute: wenig Leerfahrten und kostendeckender Betrieb. Zumindest sei das das Ziel. Ganz wichtig ist eine einfache Nutzung per Telefon, noch besser per Handy und Internet inklusive automatischer Zahlung. Letztere forderte ein Besucher auch für den ÖPNV. Bis jemand einen Fahrpreis für „zwei Erwachsene, drei Kinder, einen Hund und wie viel Zonen“ ermittelt hat, fahre der lieber Auto. In Dänemark gebe es nur ein Ticket für jeden und alles. Was hierbei nicht gedeckt ist, laufe unter Sozialpolitik, sagte der Mann.

Der Erbacher Stadtrat Thomas Mayer sieht es ähnlich. Nahverkehr müsse nicht kostendeckend sein, sondern sei gelebte „Daseinsfürsorge“. Als Bahn-Vielfahrer habe er miterlebt, was passiert, wenn nur die Gewinnmaximierung zählt: „Von einem weltweit führenden System hat sich die Deutsche Bahn kaputt gespart.“

Auch andere Besucher der Diskussionsrunde verlangten mehr Durchhaltevermögen von den Entscheidungsträgern. Oft sei der echte Bedarf nicht zu ermitteln. Dann müsste auf Verdacht ein Angebot gemacht werden. Ein Mann schlug vor, neuen Strecken und ihren Nutzern mehr Zeit zu verschaffen: „Läuft die Linie, dann war es richtig. Läuft sie nach fünf Jahren immer noch nicht, dann wird sie gestrichen – aber nicht vorher.“