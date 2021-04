Die Mobilfunk-Versorgung im Alb-Donau-Kreis „ist jetzt noch besser“. Das schreibt die Telekom am Dienstag in einer Mitteilung. Man habe in den vergangenen zwei Monaten einen neuen Funkmast im Landkreis gebaut und zwei Masten mit LTE und 5G aufgerüstet, heißt es weiter. Der Blick auf die Funklo...