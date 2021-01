Die aktuelle Strahlen-Belastung und der künftige Mobilfunk-Standard 5G treiben auch Menschen in der Region weiter um. Dazu zählen Verena Mueller und Manfred Gaida in Langenau sowie Christine Glöckle und Jürgen Kraiß aus Göttingen.Voriges Jahr hatten sie sich mehrfach an Stadtverwaltung, Stadt-...