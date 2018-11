Bürgermeisterwahl Miteinander, Gelbe Tonne, Bauland

Weil ich viele Projekte angestoßen habe und diese gerne abschließen möchte. Weil ich noch zahlreiche Ideen für unsere Gemeinde habe. Weil mir unsere Gemeinde sehr am Herzen liegt und ich sie weiterhin für die Zukunft stärken möchte.





Ja. Es musste zwar die ersten Jahre wachsen, aber es geht meistens um die Sache, nicht um mich als Person. Aus diesem Blickwinkel heraus und mit meiner Art, auch in hitzigen Diskussionen ruhig zu bleiben, kann ich mit dem Anspruchsdenken gut umgehen.





Es gibt noch einiges zu tun. Bei bestimmten Themen sind Lösungen erarbeitet, wie bei der fehlenden Bushaltestelle Ortsausgang Richtung Holzkirch. Beim Thema Lkw-Durchgangsverkehr tun wir unser Bestes, um die Problematik zu entschärfen.

Ja, absolut. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine der wenigen Gemeinden im Alb-Donau-Kreis sind, die die Tonne ermöglichen konnten. Ich persönlich möchte sie nicht mehr hergeben.

Bis vor zwei Jahren waren es bei den gleichen Auswahlkriterien überwiegend auswärtige Bewerber, die Bauplätze erhalten haben. Die Nachfrage von Einheimischen war sehr gering. Im Moment ist es andersrum. Das kann sich jedoch jederzeit wieder ändern.

Ich kann vieles machen: Sport, Musik, Bauwagen, Feuerwehr, Bolzplatz, Skateanlage, Natur, Kirche und Freitag oder Samstag mit dem Zug nach Ulm und mit dem Nachtbus um 0.30 Uhr in 21 Minuten zurück nach Westerstetten.

Das steht am Landesmuseum in Stuttgart: ein geologischer Findling aus dem Schotterwerk in Westerstetten.