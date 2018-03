Engagement Naturfreunde mehr als 12.500 Euro für neue Rutsche gesammelt

Langenau / Barbara Hinzpeter

Wolfgang Faul, Vorsitzender der Langenauer Naturfreunde, hätte nicht damit gerechnet, dass der Spendentopf so schnell gefüllt wird. „Ich dachte an zwei bis drei Jahre“, gestand er beim Fest am Maifeiertag. Bürgermeister Daniel Salemi dagegen sagte, er sei überzeugt gewesen, dass es nicht lange dauert, bis das Geld für eine neue Rutsche beim Naturfreundehaus gesammelt ist.

Denn die Voraussetzungen dafür seien erfüllt gewesen: Engagierte Menschen im Verein und eine engagierte Langenauer Bevölkerung hätten zum schnellen Erfolg beigetragen. „Ich wusste, das wird gelingen“, sagte Salemi und erinnerte an die Aktionen zur Finanzierung der Martinskirchen-Orgel. Er dankte auch dem Gemeinderat, der 1500 Euro Zuschuss bewilligt hatte.

Vorsitzender Wolfgang Faul hatte Reime geschmiedet. „Die sind mir heute Nacht durch den Kopf gegangen“, verriet er. Eine Verszeile war der Initiatorin Sabine Gerstlauer gewidmet. Sie habe als Patin die Aktionen angestoßen und bald „füllten Rutschenhugo und Bücher die ersten Spendendosen“. Die waren auf den Tag genau ein Jahr vor der Einweihung aufgestellt worden – am 1. Mai 2016.

Rund 14.000 Euro hat die neue Rutschbahn gekostet. Die alte sei 1972 aufgestellt worden, sagte Faul. Es sei absehbar gewesen, „dass der Tüv uns demnächst scheidet“. Doch die etwa zwölf Meter lange und über 33 Stufen zu erreichende Rutsche war beliebt. Sie ersatzlos abzubauen, kam für die Naturfreunde nicht infrage. „Sie gehört an diesen Hang wie jeder einzelne Baum hier auf den Platz“, sagte Faul, bevor er und Bürgermeister Salemi das Band durchschnitten, die Bahn freigaben und sie mit einer ersten „Abfahrt“ einweihten.

Kaum waren die beiden Männer unten angekommen, stürmten die zahlreichen Kinder den Hang zur Rutsche hinauf. Hinunter ging’s dann allerdings wegen des einsetzenden Sprühregens eher stockend. Die Tropfen konnten zwar die Geschwindigkeit bremsen, aber wohl kaum die Freude am Spielplatz.