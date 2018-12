Pflege Mit Sketschen und Liedern in den Advent

Westerstetten / Ernst Häge

,,Die Frauen der Sozialstation leisten pro Monat 2500 Stunden“, lobte Geschäftsführer Gerhard Fischer anerkennend bei der Weihnachtsfeier der Sozialstation Ulmer Alb im Gemeindehaus St. Joseph in Westerstetten. Bei einer solch vielfältigen Arbeit gehöre natürlich ein gewisses Maß an Organisation dazu. Fischers Dank galt daher neben dem Personal auch Pflegedienstleiter Johannes Fleck-Reichel für den reibungslosen Betrieb der Einrichtung. In seinem Ausblick gab Fischer bekannt, dass die Tagespflege in Lonsee voraussichtlich zum Jahresende 2019 in Betrieb gehen wird.

Eingeläutet wurde der unterhaltsame Nachmittag mit dem gemeinsam gesungenen „Alle Jahre wieder“. Sabine Helwig begleitete auch die weiteren Lieder am Klavier. Beim Sketch ,,Heiratsanzeige“, großartig gespielt von Andrea Reh (als Mann) und Silke Manthey als Anzeigenvertreterin, wurde viel gelacht. Dabei sucht der Herr der Schöpfung eine Frau mit allen guten Eigenschaften. Doch die Anzeige ist zu teuer. Nach und nach wird gestrichen, bis am Ende nur noch ,,Anständige Mitgift gesucht“ im Inserat übrig bleibt.

Beim Beitrag eines Älblers gab es viel Anerkennung für ,,die Mädchen der Sozialstation“. Außerdem sorgte der Mann mit seinen Reimen für manches Schmunzeln. Luise Fetzer aus Schalkstetten trug die Geschichte der Oma vor, die ein Enkel hüpfen ließ, wann er wollte. Mit ,,O du Fröhliche“, ging eine ebenso heitere wie besinnliche Weihnachtsfeier zu Ende.