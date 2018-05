Landwirtschaft Mit Schwimmdecke gegen Gestank

Laichingen / mp

Nach den Messungen durch das Landratsamt Alb-Donau steht fest: Die Emissionen, die von einem Schweinehaltungsbetrieb nahe Laichingen ausgehen, bewegen sich im gesetzlichen Rahmen, sind also zulässig. Um die Situation zu entschärfen, hat der Landwirt trotzdem tief in die Tasche gegriffen, um eine deutliche Reduzierung der Emissionen zu bewirken. Für insgesamt 56 000 Euro hat er Schwimmkörper für die beiden offenen Güllebehälter und eine neue Technik zur Gülleausbringung (Schleppschuhtechnik) angeschafft. Damit wird die Gülle zielgenauer in den Boden eingebracht. Mit den Maßnahmen, so das Landratsamt, werde eine Reduzierung der Gesamt­imsissionen um 14 Prozent erreicht. Die Schwimmdecken an den Güllebehältern sorgen dafür, dass der Gestank daraus um bis zu 98 Prozent gesenkt wird, wie Landwirt Wilhelm Schmid betont. Schmid weiter: „Ich hoffe stark, dass der Geruch jetzt zurückgeht.“ Sowohl Schwimmdecken als auch die neue Technik zur Gülleausbringung sollen im Lauf der Woche montiert sein.

Ins Rollen gebracht hat die Angelegenheit der ehemalige CDU-Stadtrat Kurt Wörner, der wie viele andere im Wohngebiet „Vor Westerlau“ 700 Meter Luftlinie von dem landwirtschaftlichen Betrieb entfernt lebt. Damals hatten 100 Anwohner eine Beschwerde unterzeichnet, dass die Geruchsbelästigungen durch den Betrieb nicht hinnehmbar seien. „Das hat teilweise so massiv gestunken, dass man meinte, man steht in der Gülle“, schildert Wörner seine damaligen Eindrücke. Das Landratsamt konnte eine unrechtmässige Belästigung nicht nachweisen (siehe Einblocker). Nach der Rechtslage „sind für Wohngebiete Geruchsimmissionen von maximal zehn Prozent der Jahresstunden zulässig.“ Das heißt, Bewohner müssen es hinnehmen, wenn sie bis zu knapp zweieinhalb Stunden pro Tag Gerüche wahrnehmen. Weiter heißt es in einer Erklärung der Behörde: „Man verkenne nicht, dass auch diese Stunden für die Betroffenen unangenehm seien.“

Nach den Worten von Wörner sind die Geruchsbelästigungen neuerdings deutlich geringer geworden. Wohl auch wegen der Wintermonate, in denen keine so starken Winde auftreten wie in den Sommermonaten. Aber auch sonst hat Wörner das Gefühl, dass sich „der Zustand gebessert hat“. Wörner will noch abwarten, ob sich die Belästigungen dauerhaft verringern. Wenn ja, will er auf den Landwirt zugehen und ihm dies auch mitteilen.