Freizeit Freibäder eröffnen Badesaison

Region / Annika Schleithoff

Nach kühleren Tagen wird es am Wochenende wieder sommerlich warm. Passend zum Sonnenschein öffnen einige Freibäder in der Region.

Freie Platzwahl auf der Liegewiese, leere Schwimmbecken und eine himmlische Ruhe. Noch ist es leer im See- und Freibad in Senden, nur das Hallenbad ist geöffnet. An diesem Wochenende wird sich das ändern. Wie viele andere Bäder in der Region öffnet dann das Freibad in Senden seine Türen – pünktlich zur Rückkehr von sommerlicher Wärme und blauem Himmel. Betriebsleiter Michael Öchsle und seine Kollegen haben die Zeit für letzte Vorbereitungen genutzt. „In diesem Jahr haben wir mit dem Wetter im April Glück gehabt“, sagt Öchsle. Im vergangenen Jahr konnte das Bad erst am 15. Mai öffnen, weil es noch einmal eine Frostperiode im April gab. Erst wenn der letzte Frost vorbei ist, können Öchsle und seine Mitarbeiter mit den Vorbereitungen im Außenbereich beginnen.

Das Wasser hat den Winter zunächst im Becken verbracht. Während der kalten Monate bringt Öchsle am Beckenrand Polster an, die sich dem Druck anpassen und Frostschäden am Becken verhindern sollen. Erst zum Frühjahr hin, wird das Wasser dann abgelassen. Dann kommt auch ein Fliesenleger vorbei, der die Schäden des vergangenen Winters behebt. Nach einer Grundreinigung wird das Becken über Nacht wieder befüllt, was etwa zwölf Stunden dauert. Damit alle Besucher in sauberem und gesundheitlich unbedenklichem Wasser schwimmen können, werden monatlich Wasserproben entnommen.

Laborergebnis entscheidend

Bevor das Becken für die Besucher freigegeben wird, muss das Labor grünes Licht geben. „Ich muss noch die Beprobung abwarten“, erklärt Öchsle. Die Wasserprobe wurde zwar bereits am 26. April entnommen, doch die Untersuchung dauert etwa zehn Tage. Ob das Außenbecken am Wochenende schon geöffnet wird, ist also noch nicht klar. „Versprechen kann ich nichts“, sagt er. Das gleiche gilt auch für das Kinderbecken, in dem das Wasser übrigens täglich abgelassen und am Morgen frisch eingefüllt wird.

„See und Liegewiese sind aber auf jeden Fall zugänglich“, versichert Öchsle. Auch vom See werden monatlich Wasserproben genommen, er habe immer „Top-Werte“. Dank der leichten Grundwasser-Strömung finde in dem etwa acht Meter tiefen Gewässer auch immer ein Wasseraustausch statt, erklärt der Betriebsleiter. So bleibe der See immer in Bewegung, werde nicht zu warm, und es wachsen weniger Algen. Zurzeit ist der See mit erfrischenden 17 Grad tatsächlich noch etwas kühl. Das könnte sich am Wochenende aber noch ändern. Bei Sonnenschein seien bis zu 19 Grad erreichbar, meint Öchsle. Wem das trotzdem zu kalt ist, kann auch im Hallenbad seine Bahnen ziehen. Nebenbei: Am 5. Mai beginnen im Sendener Seebad Kurse im Stand Up Paddling. Wer’s beherrscht, kommt trocken durch den Sommer.