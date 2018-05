Mit dem Fahrrad zur WM und zum Nordkap

fg

Olympische Spiele in China, Fußball-Weltmeisterschaften in Südafrika, Brasilien und nun Russland – wohlgemerkt mit dem Fahrrad. Gestern schwang sich Harmut Bögel in Wippingen auf den Sattel. Am 23. Juni will der 51-jährige Altenpfleger nach 4500 Kilometern Sotchi erreichen und „eine tolle Partie“ zwischen Deutschland und Schweden erleben. Sofern Jogis Jungs das gleiche Durchhaltevermögen beweisen sind noch ein Viertelfinalspiel und das Finale in Moskau geplant.

Und wenn er schon so weit im Norden ist, geht es über Finnland zum Nordkap und zurück in die Heimat. „Sofern alles glattläuft“ will „Hardy“ Bögel im September mit 15 000 Kilometern mehr in den Waden zurück sein.