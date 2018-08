Verkehrssicherheit Minister Hermann bestellt Zäune gegen Gaffer

Mehr Artenvielfalt am Straßenrand

Projekt Zottiger Klappertopf, Wiesensalbei und Wiesen-Flockenblume. Mit heimischen Pflanzen wie diesen soll die Artenvielfalt entlang der Straßen gestärkt werden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat gestern an der Bundesstraße 311 bei Obermarchtal eigenhändig eine solche Blühmischung ausgesät. Als symbolischer Auftakt der zweiten Runde eines Modellprojekts, das im vergangenen Jahr in vier Landkreisen angelaufen ist. Nun steigen auch der Alb-Donau-Kreis mit seinen Straßen­meistereien sowie der Neckar-Odenwald- und der Ortenaukreis ein. Straßen seien ein massiver Eingriff in die Natur, sagte Hermann. Das Projekt ein Versuch, die Folgen einzudämmen.