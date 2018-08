Kirche Mesnerin sein ist viel mehr als nur Glockenläuten

Kein klassischer Ausbildungsberuf

Aufgabe Ein Mesner kümmert sich um alle praktischen Belange in einer Kirche: die Gewänder, Blumenschmuck, Glockengeläut, Gesangbücher. Es ist kein klassischer Ausbildungsberuf, oft weisen Mesner ihren Nachfolger in den Dienst ein. Mesner können auch Küster oder Sakristan genannt werden, die Bezeichnung variiert von Region zu Region, so das Zentrum für Berufungspastoral.