Finanzen Merklingen: 450 000 Euro für Breitband

Merklingen / Joachim Lenk

So ein Glück, dass ich diesen Tagesordnungspunkt weitergeben kann“, sagte Bürgermeister Sven Kneipp schmunzelnd, als am Dienstagabend im Gemeinderat Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018 anstanden. Kein Wunder. Zum ersten Mal hatte Kämmerin Manuela Uebele das 379-seitige Zahlenwerk nach dem neuen Haushalts- und Rechnungswesenregelwerk „Kommunale Doppik“ (siehe nebenstehenden Bericht) aufgestellt. Begriffe wie Verwaltungs– und Vermögenshaushalt sowie Zuführungsrate gehören in Merklingen der Vergangenheit an.

Jetzt spricht man vom Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt belaufen sich die „Ordentlichen Erträge“ auf 4,204 Millionen Euro, die „Ordentlichen Aufwendungen“ auf 4,333 Millionen Euro. Das „Ordentliche Ergebnis“ weist somit ein Minus von 129 000 Euro aus.

Im Finanzhaushalt gibt es nun einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der 4,082 Millionen Euro ausmacht. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen liegt bei 4,008 Millionen Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss, den man mit der ehemaligen Zuführungsrate vergleichen kann, beträgt somit knapp 74 000 Euro. 835 000 Euro beträgt die Summe der Einzahlungen aus laufenden Investitionen (zum Beispiel Zuschüsse, Grundstücksverkäufe). Die Auszahlungen betragen knapp zwei Millionen Euro (zum Beispiel Investitionen).

Hohe Personalkosten

So weit so gut. Bei den „wesentlichen Aufwendungen“ nannte Uebele die Personalkosten in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro, die Verwaltungs- und Betriebskosten in Höhe von knapp einer Million Euro sowie die so genannten Transferaufwendungen, die rund 1,5 Millionen Euro betragen. Dazu zählen die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 585 000 Euro, die Kreisumlage von rund 706 000 Euro („die höchste aller Zeiten“) sowie die Gewerbesteuerumlage (165 000 Euro).

2018 wird wieder viel investiert. Für den Breitbandausbau hat Uebele 450 000 Euro, für die Erneuerung der Industriestraße 300 000 Euro, für die Ortsmitte 470 000 Euro und für den Siedlungsweg 250 000 Euro eingestellt. Außerdem wurden unter anderem je 50 000 Euro für den Bahnhof und den Kauf von Grundstücken, 60 000 Euro für ein Bauhoffahrzeug und 80 000 Euro für den Wertstoff- und Grüngutplatz verbucht.

Da die Gemeinde noch rund 1,8 Millionen Euro auf der hohen Kante hat, kommt sie einmal mehr ohne neue Kreditaufnahme aus. Dazu trägt auch die gute Prognose für die Gewerbesteuer bei, die die Kämmerin mit 900 000 Euro veranschlagt hat. Der Schuldenstand am Jahresende beträgt, wenn nichts Außerplanmäßiges dazwischen kommt, nur noch rund 20 000 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 10 Euro.

„Wenn das Ergebnis stimmt, dann ist das schon in Ordnung“, stellte Gemeinderätin Marie-Luise Jakob nach dem ausführlichen Vortrag zufrieden fest. Sie war am vergangenen Dienstagabend nicht die einzige im Sitzungssaal, der nach dieser Präsentation der Kopf rauchte. Kein Wunder, bei so vielen Neuerungen. Ein dickes Lob für die Kämmerin gab es vom stellvertretenden Bürgermeister Markus Marth, der an den „Riesenaufwand“ erinnerte, den Uebele wegen des „neuen“ Haushalts hatte. Sein Fazit: „Ein solider und weitsichtiger Haushaltsplan.“ Der Etat wurde vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.