Bürgermeister Sven Kneipp und viele Ehrengegäste eröffnen zusammen mit der Bevölkerung den neuen Dorfplatz in der Gemeinde. So viele Menschen wie in den vergangenen zwei Tagen hat die Merklinger Ortsmitte schon lange nicht mehr erlebt. Kein Wunder. Seit dem vorigen Wochenende erstrahlt der Mittelpunkt der 2000-Seelen-Gemeinde in neuem Glanz. Punktgenau wurden die Arbeiter nach elf Monaten Bauzeit zur Einweihung fertig. D...