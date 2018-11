Kindergärten Mehr Zeit für Verwaltung

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Erzieherinnen, die eine Einrichtung des Evangelischen Diakonieverbands Ulm/Alb-Donau leiten, bekommen künftig zehn Prozent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für administrative Aufgaben zugesprochen. Der Laichinger Gemeinderat gab hierzu mehrheitlich grünes Licht. In Laichingen stehen die Kindergärten Machtolsheim und Suppingen unter Trägerschaft des Verbands. Bisher mussten die Leiterinnen dort Dokumentationen und Büroarbeiten während ihrer Arbeitszeit in den Gruppen erledigen. In Machtolsheim sind das rund acht Stunden pro Woche, in Suppingen vier Stunden. In den von der Stadt Laichingen selber getragenen Einrichtungen werden die Leitungen bisher schon für diese Arbeiten freigestellt.