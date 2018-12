Spielstraße Mehr Sicherheit für Kinder in Hörvelsingen

Mehr Sicherheit für Kinder in Hörvelsingen

Hövelsingen / kf

Mit einer von Anliegern gegründeten Interessengemeinschaft (IG) ist sich der Hörvelsinger Ortschaftsrat einig, dass in der Straße „Im Dorf“ im Neubaugebiet „Südlicher Ortsrand“ reduziertes Tempo für Kraftfahrzeuge ausgewiesen werden soll.

Ob „Im Dorf“ als Spielstraße installiert werde, wie dies die IG beantragte, oder eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer ausreiche, machen die Räte von einer Verkehrsschau abhängig, welche der Ortschaftsrat zum Antrag erhob.

Zugestimmt wurde der Anregung von Ortschaftsrat Achim Barth, noch vor dem Endausbau der Straße „Im Dorf“ geeignete Maßnahmen kurzfristig umzusetzen, um langsameres Fahren dort zu erreichen. Bereits in der dem Tagesordnungspunkt vorausgegangenen Bürgerfragestunde wurde deutlich, dass der von der IG gewünschte Status Spielstraße „Im Dorf“ nicht nur Befürworter hat. Kritisch vermerkt wurde, dass es hauptsächlich die Anlieger selbst seien, die zu schnell fahren. Außerdem sei in einer Spielstraße das Parken nur auf ausgewiesenen Stellplätzen möglich, weshalb sich die Lage in der Umgebung verschärfe.

Ortsvorsteherin Martina Röscheisen ergänzte, dass die Kosten für notwendige bauliche Veränderungen auf die Allgemeinheit zukämen und nicht auf die Anlieger umgelegt werden könnten. In der Diskussion der Räte wurde klar, dass eine Verkehrsberuhigung „Im Dorf“ angebracht sei, nachdem dort keine Gehwege vorhanden sind. Herausgestellt wurde jedoch ebenso, dass eine Spielstraße kein absoluter Schutz für Kinder vor Unfallgefahren darstellen könne.

Von der beantragten Verkehrsschau erwartet sich der Ortschaftsrat Alternativen zur Ausweisung einer Spielstraße. Von den von Ortschaftsrat Barth beantragten vorgezogenen Maßnahmen, die im Einzelnen noch festgelegt werden müssen, erwartet das Gremium einen besseren Verkehrsschutz vor allen für Kinder „Im Dorf“, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.