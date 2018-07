Gemeinderat Mehr Infos auf der Homepage

Erbach / fg

„Hier ist richtig etwas los.“ Mit diesen Worten lobte Helmut Glaubert am Montag in der Sitzung des Erbacher Gemeinderats unter „Bürgerfragen“ die Kommune. Um sogleich ein Manko anzumahnen. Was „los“ sei, die vielen Vorhaben und ihr Planungsstand, sollte regelmäßig auf der Homepage der Stadt dokumentiert werden, meinte Glaubert. Dann könne der Bürger auch nachvollziehen, warum etwas gerade stockt.

„Derzeit ist nach außen nichts zu sehen. Da heißt es nur, es passiert nichts“, sagte Glaubert. Bürgermeister Achim Gaus fand den Vorschlag gut. Er sagte zu, verwaltungsintern zu besprechen, in welchem Umfang eine Dokumentation auf der Homepage stattfinden kann.