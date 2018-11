Bildung Mehr Geld pro Schüler – für Fluchttreppe

Weidenstetten / Roland Schütter

An der Verbandsgrundschule Altheim/Alb-Weidenstetten steigt die Umlage je Schüler im kommenden Jahr. Der Grund: Eine Fluchttreppe muss angebaut werden. Der Weiden­stetter Bürgermeister Georg Engler rechnet dafür mit Kosten von 20 000 Euro. Die Umlage liegt dann bei 176 000 Euro – 1164 Euro für jeden der 152 Schüler. Die Verbandsversammlung verabschiedete einstimmig den Haushalt für 2019 und die Jahresrechnung 2018. Die allgemeine Rücklage beträgt derzeit rund 118 000 Euro. Bis 2020 könnten sie – plus aufgelöste Haushaltsreste – auf 200 000 Euro steigen. Das sagte Hermann Schmid, Geschäftsführer des Verwaltungsverbandes. Bis auf 80 000 Euro könnte das Geld dann ausgeschüttet oder verrechnet werden. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, beschlossen die Räte zudem, Weidenstetten einen Grundstücksstreifen zur Verfügung zu stellen: An der Kreuzung Dorfwiesen/Trutteltäle soll eine Lücke im Gehweg geschlossen werden.