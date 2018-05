Nahverkehr Mehr Busse für Langenauer Ortsteile

Oliver Heider

Die Bürger in den Langenauer Ortsteilen dürfen sich freuen: Im Vergleich zum Vorjahr fahren mehr Busse von und nach Ulm. Das Gros der Änderungen sei bereits im Herbst und Winter umgesetzt worden, erklärt Bürgermeister Daniel Salemi auf Anfrage. Doch auch in den vergangenen Wochen und Monaten sei immer wieder nachjustiert worden. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung erst jetzt das „verbesserte Angebot“ – auch auf Wunsch der Ortsverwaltungen – in der Heimatrundschau veröffentlicht. Zwar sei dieses schon im Internet abrufbar gewesen. Aber gerade ältere Menschen täten sich bei der Suche dort teilweise etwas schwer.

Laut den Fahrplänen hat der Betreiber, die Firma Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), vor allem die Lücken an Werktagen geschlossen – auch an schulfreien Tagen. Damit gibt es nun mindestens alle zwei Stunden eine Verbindung über Albeck, Göttingen und Hörvelsingen. An Samstagen fahren sieben statt vier Busse. Auch am Sonntag hat sich einiges verbessert: Hatte es 2017 Kritik daran gegeben, dass keine Fahrt von und nach Ulm angesetzt wurde, sind es nun vier bis fünf Touren im Drei-Stunden-Takt.

Dezente Optimierungen sind umgesetzt worden, was die Anbindung an die Stadt Langenau angeht. Etwas mehr Fahrten gibt es dabei an Werktagen, schulfreien Tagen und Samstagen. An Sonn- und Feiertagen hingegen verkehrt nach wie vor kein Bus.



Albeck Auf der Linie 58 von und nach Ulm hält der Bus jetzt 6485 Mal im Jahr in Albeck (Vorjahr: 4986). Busse der Linie 582 von und nach Langenau sind 7076 Mal unterwegs (Vorjahr: 6598). „Wir haben Verbesserungen erreicht“, sagt Ortsvorsteher Walter Wiedenmann. Doch jetzt müssten die Bürger das Angebot auch annehmen. Denn: „Wir dürfen nicht nach dem idealen Nahverkehr rufen, um dann festzustellen, dass nur zwei Leute im Bus sitzen.“ Insofern habe er vorerst keine zusätzlichen Wünsche.

Göttingen Die Göttinger profitieren besonders. So fahren Busse der Linie 58 inzwischen 6235 Mal von und nach Ulm (Vorjahr: 3632). Überschaubar ausgebaut wurde das Angebot der Linie 582 von und nach Langenau: von 6408 auf 6696 Fahrten. Ortsvorsteher Reinhard Klingler ist dennoch froh, dass der Status quo „besser geworden“ ist. Es führen aber zu wenige Göttinger – von denen viele den neuen Takt nicht kennen würden – mit dem Bus. Und wie ändern? „Aus dem Stegreif habe ich auch keine Lösung“, gesteht Klingler. Bei den Preisen sieht er aber ein Problem. „Eine Fahrt nach Ulm kostet mich mehr als 4 Euro, nach Hamburg fahre ich mit dem Flixbus für 30 Euro.“ Klingler: „Man müsste einfach mehr Courage haben.“ Heißt? Den ÖPNV günstiger, das Autofahren teurer machen – eine bei vielen Bürgern und Auto-Lobby unbeliebte Option. Dass die Stadt viel Geld für den Stadtbus locker machen will, begrüßt Klingler.

Hörvelsingen Auf der Linie 58 von und nach Ulm fährt der Bus jetzt 6485 Mal im Jahr via Hörvelsingen (Vorjahr: 4700). Fahrzeuge der Linie 582 sind von und nach Langenau 6500 Mal im Einsatz (Vorjahr: 5552). Das bewertet Ortsvorsteherin Martina Röscheisen positiv. „Noch ausbaufähig“ sei die Anbindung an die Kernstadt am Sonntag. Gerade an Tagen, wenn Veranstaltungen wie Messen stattfänden. Als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet Röscheisen zudem, dass der geplante Stadtbus „die Abendstunden abdeckt“, wenn die RAB nicht mehr fahre. So könnten Hörvelsinger künftig wohl mit dem letzten Zug aus Ulm um halb Zwölf ankommen und mit dem Stadtbus nach Hause fahren.