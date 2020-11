Die immer stärker werdende Spezialisierung in der Medizin mache es nötig, auch die Krankenhäuser entsprechend auszurichten. Daher wird am Klinikstandort Langenau des Alb-Donau-Klinikums eine Fachklinik für Innere Medizin aufgebaut. Das gaben Landrat Heiner Scheffold und Wolfgang Schnieder, Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Mit 80 Betten werde Langenau zu den größeren Inneren Kliniken gehören, sagte Schneider weiter. Sie könne dann auch deutlich mehr Patienten versorgen. Die Rheumatologie und die Akutgeriatrie sind demnach weitere Schwerpunkte in Langenau, die Abteilung Chirurgie dagegen werde aufgelöst. Zu dem Konzept gehört auch der Bau eines „kleineren Pflegeheims“ im Garten des Gesundheitszentrums mit 45 Plätzen. So könne in Langenau eine Versorgung „aus einem Guss“ angeboten werden.

Stationäre und ambulante Angebote

Zu den rein stationären Angeboten der Inneren Medizin kommen laut Konzept verschiedene ambulante Angebote: Das Netzwerk zur ambulanten Versorgung von Rheumapatienten (ASV) bleibe in Langenau. Es sei auch geplant, die chirurgischen Angebote im medinzinischen Versorgungszentrum weiter auszubauen.

So werde sichergestellt, dass auch künftig chirurgische Verletzungen wie Schul- und Wegeunfälle in Langenau ambulant versorgt werden können, sagte Schneider. Der Ausbau des Klinikstandorts in Blaubeuren, wo derzeit einen Intensivstation gebaut wird, laufe wie geplant weiter. Ebenso die Planung für den Neubau einer Zentralsterilisation in Ehingen.