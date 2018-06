Verkehr Mautsäule aufgebaut

Ehingen / swp

Zwischen Deppenhausen und der Abzweigung der L 273 ist an der B 311 in Fahrtrichtung Ehingen gestern eine neue Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut worden. Am 1. Juli soll sie – wie rund 600 Kontrollsäulen bundesweit – in Betrieb gehen. Wie das Regierungspräsidium Tübingen im Auftrag des Unternehmens Toll Collect mitteilt, überprüfen die vier Meter hohen blauen Säulen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr bezahlt ist. Anders als an Autobahnen werden an Bundesstraßen keine Kontrollbrücken aufgebaut: Die Säulen fügten sich besser ins Landschaftsbild ein. Die Standorte der Säulen stimmt das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) mit Toll Collect und den Verwaltungen ab.