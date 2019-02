Vereine Matthias Stocker bleibt Vorsitzender des Musikvereins

Illerrieden / Michael Seefelder

Einstimmig haben die Mitglieder des Musikvereins Illerrieden bei der Hauptversammlung ihren Vorsitzenden Matthias Stocker für weitere drei Jahre ins Amt gewählt. Ebenso ohne Gegenstimme verliefen die Wahlen von Schriftführerin Katharina Biberacher, der vier Beisitzer Florian Görmiller, Jan Kunze, Matthias Stasius und Florian Koch sowie der beiden Kassenprüfer Jan Kunze und Florian Görmiller.

Der Vorsitzende Stocker sprach in seinem Bericht von zahlreichen Herausforderungen, die es 2018 zu meistern galt. Unter anderem wurde ein neues Logo für den Verein gefunden, nun folgt ein neues Design für die Internetseite und neue Flyer. Dirigent Wolfgang Dietrich habe aus beruflichen Gründen Abschied von den Illerrieder Musikern nehmen müssen. Mit seinem Nachfolger Patrick Egge „passt es richtig klasse“, sagte Stocker. Ebenso sei die Kooperation mit der Stadtkapelle Vöhringen „hervorragend“. Schriftführerin Biberacher blickte auf die wichtigsten Ereignisse 2018 zurück, darunter Feste, Ständchen, Probewochenende, Weihnachtsmarkt und Weihnachtskonzert. Derzeit habe der Verein 328 Mitglieder, davon 87 Aktive.

Kassenwart Dominik Aubele berichtete, dass es das vierte Jahr in Folge ein positives Vereinsergebnis gegeben habe, was sich positiv auf die Rücklagen auswirke. Jedoch stünden größere Ausgaben für die Anschaffung von Instrumenten, neue Trachten, das neue Logo und die Erneuerung der Anlage an. Deshalb seien finanziell erfolgreiche Veranstaltungen in der Zukunft notwendig, so Aubele.

Dirigent Patrick Egge dankte dem Vereinsvorstand für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und zeigte sich sehr zufrieden mit dem vergangenen Weihnachtskonzert. „Ich habe überhaupt nichts zu meckern“, freute sich Egge. Von den Aktivitäten der Jugend berichteten Rebecca Koch und Maike Weinbuch und Bürgermeister Jens Kaiser überbrachte die Grüße der Gemeinde.

Wegen einer neuen Ehrungsordnung im vergangenen Jahr, die dann wieder verworfen wurde, stand dieses mal eine große Zahl an Auszeichnungen für langjährige Vereinsmitglieder (teilweise in Abwesenheit) an.

Viele Ehrenurkunden

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Simone Aubele, Fritz Brennenstuhl, Robert Bucher, Sarah Enderle, Susanne Kolb, Nicole Koszescha, Wolfgang Nothelfer und Matthias Stocker. 50 Jahre dabei sind: Manfred Braun, Franz Geisinger, Josef Gentner, Erich Hagen, Gabi Heim, Rainer Hutter, Gisela Lassen, Walter Mader, Willi Mader, Reiner Mayer, Joachim Moll, Johann Nothelfer, Brigitte Schmid, Herbert Schmid, Michael Schmid, Günter Stocker, Erwin Stoker, Karl Ströbele, Hannelore Thunitgut, Rudolf Thunitgut und Hans Vogt. Zu Ehrenmitgliedern für 50 Jahre Spielen und Engagement in diversen Vereinsämtern wurden Joachim Moll, Günter Stocker und Reiner Mayer ernannt.