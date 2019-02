Bildung Martinschule am Standort belassen

Laichingen / jos

Die Martinschule muss an ihrem jetzigen Standort fest verankert bleiben. Gedankenspiele, sie mit Blick auf die künftige Laichinger Schulpolitik möglicherweise nach auswärts zu verlagern, müssten fallen gelassen werden. Diese Forderung erhebt die CDU nach einer Besichtigung der kreiseigenen Schule, die seit der Schulreform 2015 als „Sozialpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum“ (SBBZ) fungiert und derzeit in Laichingen 59 Schüler unterrichtet. Wie die CDU berichtet, hat Schulleiterin Marion Serwe beim Besuch der Kreisräte Kurt Wörner und Hartmut Walz sowie weiterer Kreistagskandidaten und der CDU-Ortsvorsitzenden Matthias Rehm (Westerheim) und Hans Hagmeyer (Nellingen/Merklingen) die hohe Bedeutung dieser Schulart vor allem für lernbehinderte Schüler der Laichinger Raumschaft dargestellt.

Das höchste Ziel bestehe darin, die jungen Menschen an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu befähigen. In Kooperation mit der ebenfalls kreiseigenen Schmiechtalschule in Ehingen finde eine individuelle Förderung mit intensiver Elternarbeit unter Einbeziehung von Schulmentorinnen, Sprachförderung, Montessori-Pädagogik und der Laichinger Schulsozialarbeit statt. Etwas betroffen nahmen die Besucher zur Kenntnis, dass es in Zukunft an gut ausgebildeten Sonderschul-Lehrkräften fehlen wird, da dieser Studiengang kaum noch gewählt wird.

Die CDU machte auch Station in der Laichinger Bleichbergschule, wo der Alb-Donau-Kreis seit Jahrzehnten für Filialen der Gewerblichen Schule Ehingen (Berufsfachschule Metall) und der Kaufmännischen Schule Ehingen (Zweijährige Berufsfachschule „Wirtschaftsschule“) Räume von der Stadt Laichingen angemietet hat.