Fasnet Manege frei in Langenau

Langenau / Thomas Vogel

Eine „Trauergilde“ als Gast bei einer Fasnet-Veranstaltung? Der Faschings-Frühschoppen der Stadtkapelle Langenau lieferte eine schlüssige Erklärung dafür. Denn die Gilde besteht aus fünf fröhlichen „Witwen“.

Genauer gesagt sind es allesamt Damen, die bei ihren nicht gänzlich anpassungsbereiten Männern nicht lange gefackelt haben. Wunsch-Witwen also und dabei auch noch keinesfalls Kinder von falscher Traurigkeit. „Wir sind wieder zu haben“, lautete denn auch der Refrain des fidelen Quintetts in Schwarz. Die Tüchlein an den mutmaßlich feuchten Augen waren echt, die Avancen ins Publikum vermutlich aber nicht so sehr ernst gemeint. Ein Schnäpschen gab’s als Gage, und das lehnten die lockenden Damen dann aber nicht rundweg ab.

„Manege frei“ lautete das Motto des diesjährigen Faschingsfrühschoppens im vollen Musikerheim, wo sich ein buntes Maskerer-Volk an Weißwürsten laben konnte, an „sauguaten Spätzle“ oder an vormittäglichen Vorglüh-Bieren. Und wo es überdies ein vielseitiges Programm kredenzt bekam.

Die Stadtkapelle lieferte in bestimmten Intervallen die obligatorischen Prosits der Gemütlichkeit, während man genüsslich am bayerischen Wurst-Kulturgut zuzelte. Doch vornehmlich luden die musizierenden Männer und Frauen – hinter denen in Wahrheit mitunter musizierende Frauen und Männer steckten – ein zu ausgiebigen Ausflügen ins Böhmische, dorthin, wo Polka, Walzer und Märsche einst ein besonders fruchtbares Terrain gefunden hatten.

Diese bayerisch-böhmische Melange ergab einen höchst wirksamen Katalysator, um Zurückhaltung in Sachen Narretei in die gebotene lockere Fasnets-Laune zu verwandeln. Bereut hat es sicher niemand – sofern man es mit dem Schunkeln, Mitsingen und Durstlöschen nicht zu sehr übertrieben hatte.