Eine schöne, eine würdige Veranstaltung.“ Das sagte am Sonntag Ernst Vetter im Anschluss an die Enthüllung des Gedenksteins in Dellmensingen, der an das jüdische Zwangsaltenheim im Schloss erinnert. Fast 200 Besucher wohnten der Zeremonie vor dem Schloss bei. Vetter hatte als Ortschaftsrat vor...