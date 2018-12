Abwasser Mängel verursachen hohe Kosten beim Abwasser

Illerrieden / Von Michael Seefelder

Sanierungsbedarf gibt es in der Abwasserentsorgung der Gemeinde Illerrieden. Deshalb hat sich unlängst der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigt und das Ingenieurbüro Wassermüller einstimmig mit einer Planung dafür beauftragt. Zum einen stehen Arbeiten am Regenüberlaufbecken (RÜB) mit Abwasserpumpwerk in Dorndorf an, zum anderen muss das RÜB in Wangen technisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Außerdem muss die Kommune etwas unternehmen gegen die hohen Mengen an so genanntem Fremdwasser, die zu einer deftigen Nachzahlung an das Klärwerk in Vöhringen geführt haben. In allen untersuchten Bereichen gebe es Handlungsbedarf, so Bürgermeister Jens Kaisers Fazit.

Heinrich Lang vom Ingenieurbüro Wassermüller erläuterte dem Gemeinderat die Probleme, die es bei den Anlagen aktuell gibt. Beim RÜB und Pumpwerk Dorndorf, das an das Klärwerk Steinhäule in Neu-Ulm angeschlossen ist, mussten wiederholt teure Spülaktionen vorgenommen werden, da die 3,4 Kilometer lange Leitung an den Übergabepunkt in Steinberg verstopft ist und es immer wieder zu Beeinträchtigungen kommt.

Geringer Durchfluss

Da die Durchflussmenge dort zu gering ist, läuft das Becken zu oft über und es gibt Ablagerungen, die die Verstopfungen verursachen. Ursache ist, dass in der Anlage nicht gepumpt wird, sondern das Abwasser lediglich über die so genannte Heberwirkung weitergeleitet wird. Lange Zeit schien das ausreichend, jedoch sorgen die geringen Fließgeschwindigkeiten häufig für Störungen, deren Behebung die Gemeinde regelmäßig Geld kostet.

Allein die jüngste Spülaktion habe rund 15 000 Euro gekostet, betonte Bürgermeister Kaiser. Nun soll in Dorndorf wieder regulär gepumpt werden, wofür jedoch eine Sanierung der Anlage notwendig ist.

Weitere Sorgen bereitet das viele Fremdwasser – sauberes Grundwasser – das am Pumpwerk in Illerrieden ankommt. Denn es wird, wie das reguläre Abwasser, zur Kläranlage in Vöhringen weitergeleitet, was unnötige Kosten verursacht. Das Problem kam mit der Erneuerung des Pumpwerks in Illerrieden im Jahr 2017 auf. Messungen ergaben, dass die Zahlen bei den Behälterentleerungen (Hübe) für das Pumpwerk stimmen, weshalb die Ursache nicht dort liegen kann.

Vielmehr gibt es wohl Risse in der Kanalisation, die teilweise unter dem Grundwasserspielgel liegt. Dort dringt sauberes Wasser in die Leitungen ein und landet im Pumpwerk Illerrieden und letztendlich im Vöhringer Klärwerk, was Illerrieden die hohe Rechnung beschert hat. Doch auch wegen der veralteten mechanischen Drossel am RÜB Wangen wird zu viel Wasser zum Pumpwerk in Illerrieden geleitet. Die Anlage soll nun auf den neuen technischen Stand gebracht werden.

Wie teuer die Sanierungsmaßnahmen werden, lasse sich noch nicht seriös abschätzen, erklärte Heinrich Lang vom Ingenieurbüro Wassermüller. Bürgermeister Jens Kaiser betonte jedoch im Hinblick auf die derzeitigen zusätzlichen Ausgaben wegen der Mängel: „Die Sanierungskosten werden sich schnell amortisieren.“