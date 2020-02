Immer mehr Kinder in dicken Winterjacken, Mützen und mit bunten Schulranzen auf dem Rücken strömen auf den Quartiersplatz im Pfaffenhau. Über dem Blausteiner Wohngebiet ist gerade die Sonne aufgegangen und in gut 20 Minuten beginnt an der Ludwig-Uhland-Schule der Unterricht. Die Erstklässler Zo...