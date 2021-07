Insgesamt 16 Jahre war Sandra Ritschmann in Ulm tätig an der Hans-­Multscher-Grundschule, zwölf davon als Schulleiterin. „Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, was ich noch machen könnte“, erklärt die 50-Jährige im Gespräch mit „Langenau Aktuell“.

Als dann für die Ludwig-Uhland-Schule (LUS) eine neue Führungskraft gesucht wurde, ergriff sie die Gelegenheit. Zum einen, weil auf dem Eselsberg große Veränderungen anstanden, ...